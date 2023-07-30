الامن العام : هكذا نضبط المركبات المنتهي ترخيصها

الوكيل الاخباري - أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد رامي الدباس، الأحد، ان كاميرات مراقبة تضبط المركبات تلقائيا بعد 6 أشهر على انتهاء ترخيصها .



وقال الدباس خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، إن مخالفة قطع الإشارة الحمراء تعتبر من أخطر وأبرز المخالفات المرتكبة بشكل يومي وسجل ما يزيد عن 600 ألف مخالفة قطع إشارة حمراء خلال أعوام 2021 - 2022 - 2023".

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