الامن يضبط 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الأيام الماضية مع قضيتين للاتجار وترويج المواد المخدرة .



ففي القضية الأولى فقد تمت متابعة معلومات وردت حول حيازة شخصين في لواء الرمثا لكمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة وعرضهما إياها للبيع ، حيث تولى فريق خاص تتبع الشخصين وجمع المعلومات حولهما ليُحدد موعد نقل احدهما للمواد المخدرة وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة وأُلقي القبض على الشريك الآخر وجرت إحالتهما لمدعي عام محكمة امن الدولة .



وفي محافطة الزرقاء وبعد جمع المعلومات حول شخصين من مروجي وتجار المواد المخدرة والتأكد من حيازتهما لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وقيامهما بالبدء بترويجها وبيعها،فقد تمت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما 40 ألف حبة مخدرة وجرى إيداعهما للقضاء.

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