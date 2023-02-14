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الثلاثاء، 14-02-2023 10:32 م

الامن ينشر ارشادات للسائقين لضمان القيادة الامنة تحت المطر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام،مساء الثلاثاء، إرشادات لضمان القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار ولتجنب وقوع الحوادث، مؤكدة على ضرورة اتباعها.

 واكدت في منشورها عبر صفحتها على الفيسبوك على ضرورة التأكد من صلاحية الإطارات خوفاً من الانزلاقات، واختيار السرعة المناسبة وبما يتلائم مع حالة الطريق، المحافظة على مسافة أمان كافية عن باقي المركبات.

ونبهت إلى ضرورة الحذر من أماكن تجمع المياه، وطلب المساعدة حال الحاجة إلى ذلك بالتواصل مع رقم الطوارئ الموحد 911، معربة عن أمنياتها بالسلامة للجميع.

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