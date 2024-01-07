البترا ثالث أفضل الوجهات السياحية للعام 2024

الوكيل الإخباري - صنفت الوكالة الإيرلندية مدينة البترا الوردية كثالث أفضل الوجهات للسياح الواجب زيارتها للعام 2024 ووصفتها بالمدينة النبطية والفريدة بطبيعتها المنحوتة في الصخور الجبلية ذات اللون الوردي الفريد من نوعه حول العالم.



وتحدثت الوكالة الإيرلندية عن أهم النشاطات والفعاليات المقامة في البترا وذكرت منها المهرجانات الموسيقية والمهرجان الضوئي، ووصفت العروض المقامة بأنها تتماشى مع الثقافة والتاريخ وجغرافيا المكان وتراعي خصوصيته وتعطي طاقة إيجابية عالية.

اضافة اعلان



وشجعت الوكالة الراغبين بالزيارة على الاستفادة من العروض التي توفرها شركة رايان إير والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية المستمرة في رحلاتها من دبلن إلى عمّان.



وكتبت الوكالة في توصياتها التفصيلية لزيارة البترا أن العائد من هذه الرحلة سيصل إلى قمة التفاخر والاستمتاع في التجوال بهذا المكان الاستثنائي.



وجاءت البترا في المرتبة الثالثة بتصنيف الوكالة بعد باريس التي جاءت في المرتبة الأولى، وكولورادو في الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية، وتلاها في المرتبة الرابعة مدينة سردينيا، الإيطالية.