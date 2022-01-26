البحرية تُحذر السفن خلال المنخفض

الوكيل الاخباري - قال مدير عام الهيئة البحرية المهندس محمد السلمان، إنه تم فتح غرفة العمليات بالهيئة بالتنسيق مع غرفة العمليات في مقر محافظة العقبة ومشغلين الارصفة المينائية.
وأضاف السلمان لـ " الوكيل الإخباري" أنه التعميم من الهيئة بضرورة عودة القوارب الصغيرة و السياحة الى إمكان الاصطفاف الأمن قبل الساعه ١٢ ظهرا بسبب الريح التي بدأت بتغيير اتجاهها.
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واوضح انه تم تحذير السفن الموجودة في منطقة المرسى وعلى الأرصفة المينائية بالاستعداد ايضا والجاهزية للظروف الجوية المتوقعة والبقاء على استماع الإرشادات الصادرة عن المحطة الساحلية .
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