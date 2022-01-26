الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 12:56 م

البحرية تُحذر السفن خلال المنخفض

resize


الوكيل الاخباري - قال مدير عام الهيئة البحرية المهندس محمد السلمان، إنه تم فتح غرفة العمليات بالهيئة بالتنسيق مع غرفة العمليات في مقر محافظة العقبة ومشغلين الارصفة المينائية.

اضافة اعلان


وأضاف السلمان لـ " الوكيل الإخباري" أنه التعميم من الهيئة بضرورة عودة القوارب الصغيرة و السياحة الى إمكان الاصطفاف الأمن قبل الساعه ١٢ ظهرا بسبب الريح التي بدأت بتغيير اتجاهها.


واوضح انه تم تحذير السفن الموجودة في منطقة المرسى وعلى الأرصفة المينائية بالاستعداد ايضا والجاهزية للظروف الجوية المتوقعة والبقاء على استماع الإرشادات الصادرة عن المحطة الساحلية .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

Screenshot_13

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

heac

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

3e84c3a8-14a0-4a48-8546-dc41a8472f37

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

image (2)

الشمالي يتفقد عددا من الأسواق ويؤكد وفرة السلع

image

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

أخبار متعلقة
IMG_3823

أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

M63A2096

الارصاد: امطار وغيوم وتحذير من الانزلاقات - تفاصيل

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة

منفذ-حدود-الدرة

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

10-12-1536x1025

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

image

أردنية العقبة تفتتح دورة لتدريب الطلبة على الإسعافات الأولية