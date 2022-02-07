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الإثنين، 07-02-2022 04:18 م

البحوث الزراعية ينظم دورة متقدمة في البستنة والمكافحة المتكاملة

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الوكيل الإخباري - بدأت في المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الاثنين، دورة تدريبية ضمن برنامج التدريب الفني والتقني في البستنة والمكافحة المتكاملة ومشروع مدارس المزارعين الحقلية، وهو احد مشاريع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل (ريجيب2) الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

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وقال مساعد المدير العام لشؤون البحث العلمي المهندس نعيم مزاهرة إن المركز يتطلع إلى تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين من باحثين ومرشدين على تبني تقنيات حديثة واستخدام أفضل الممارسات الزراعية والزراعة المحمية لمحاصيل الخضار والإدارة المتكاملة للآفات، علاوة على تنمية روح التشاركية بين الباحث والمرشد لتعزيز تبادل الخبرات وتوظيف مخرجات البحث العلمي والإرشادي خدمة للقطاع الزراعي.


وأكد مساعد الأمين العام للإرشاد المهندس بكر البلاونة أهمية الدورة في بناء قدرات المرشدين وتمكينهم بالميدان، مثمناً جهود المركز الوطني للبحوث الزراعية في توسيع إطار عمل المشروع ليشمل العديد من المحافظات الأردنية.


وأشار منسق المشروع المهندس محمد أبو حمور إلى أن الدورة التدريبية تستهدف 23 مهندسا زراعيا ولمدة 5 أيام ، موضحا أن المشروع يشمل محافظات إربد والزرقاء ومعان وجرش والبلقاء ومأدبا وعجلون والكرك والطفيلة والمفرق.


وبين أن الدورة تشمل العديد من المواضيع العلمية التي تتعلق بمكافحة الآفات والحشرات، وطرق الوقاية والعلاج للأمراض الحشرية والفطرية والفيروسية، والأسمدة الزراعية وطرق إضافتها ونوعية التربة والممارسات الزراعية.

 




 

 


 

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