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الخميس، 19-01-2023 04:48 م

البحوث الزراعية ينفذ ورشة عمل حول التكيف مع التغير المناخي في دير علا

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية رعى المساعد للشؤون البحث العلمي الدكتور نعيم مزاهره حفل افتتاح ورشة عمل لمشروع "التكيف مع تغير المناخ عن طريق تحديد التخصيص الأمثل للموارد والارتباطات الاجتماعية - البيئية" ACQUAOUNT .

واكد مزاهرة أهمية هذه الورشة من خلال أن المشروع ACQUAOUNT سيعمل على تطوير ونشر منصة الكترونية Web of Things (WoT) تستخدم أدوات نمذجة النظام الديناميكي لدمج البيانات من شبكة من أجهزة الاستشعار الرقمية (على مستوى المزرعة والحوض) وتدعم البيانات من مصادر متعددة (مثل الاستشعار عن بعد و قواعد البيانات الجغرافية).

وأشار مزاهرة إلى انه سيتم عمل تقييم للمنصة من حيث التكلفة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية (مثل التكاليف والإيرادات والعمالة).

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كما توفر المنصة على مدار الساعة هي خدمة للمزارعين لجدولة الري الأمثل حسب نوع وعمر المحصول والتسميد اعتمادا على تحليل التربة والمياه وخدمة لمديري مياه سلطة وادي الأردن تنظيم توزيع المياه حسب كمية المياه المتاحة والطلب عليها من قبل المزارعين، علاوة على معايرة المنصة WoT لتوفير أداة لدعم القرار المتعلق بوضع السياسات المائية لاتخاذ القرارات السليمة للتخطيط طويل الأجل ولتطوير استراتيجيات للتكيف مع التغير المناخي.

وشارك في هذه الورشة كل من متخذي القرارات في وزارة المياه والري ، ووزارة الزراعة ، ووزارة البيئة ، ورئيس اتحاد المزارعين ، وممثلين عن عدد من جمعيات مستخدمي المياه وعدد من المزارعين في منطقة الأغوار الوسطى. بالإضافة إلى منسق المشروع ، الدكتورة مارتا ديبوليني ومدير المشروع الدكتور ماتيو فونارو (CMCC ، إيطاليا) ومن القطاع الخاص ، شارك الدكتور غازي أبو رمان كممثل للشراكة العالمية للمياه المتوسطية (GWPMED )، وفريق المشروع من المركز الوطني للبحوث الزراعية.

 




 

 


 

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