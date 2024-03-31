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الأحد، 31-03-2024 12:29 م

البدء بتنفيذ خط جديد للصرف الصحي لإنهاء المشكلة البيئية بوادي سريج

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الوكيل الاخباري- بدأت شركة مياه اليرموك العمل على حل مشكلة فيضان الصرف الصحي في منطقة وادي سريج غربي إربد، لإنهاء المشكلة البيئية في الوادي والمستمرة منذ 4 أشهر.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي لشركة مياه اليرموك معتز عبيدات إن العمل بدأ بإنشاء وتنفيذ خط صرف صحي بديل للخط القديم الذي يعاني من وجود كميات كبيرة جدا من الطمم فوق المناهل والتي وصل ارتفاعها إلى أكثر من 15 مترا، وكان الحل هو تنفيذ خط بديل وبكلفة تجاوزت 120 ألف دينار.

وأشار عبيدات إلى أن أسباب تأخر تنفيذ المشروع لحل إشكالية الوادي التي تسببت بأضرار للبيئة المحيطة بالسكان المجاورين والعابرين لطريق وادي السريج، نتيجة انتشار الروائح الكريهة والحشرات، إلى تأخر الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة على قطع شارع الستين المحاذي للوادي والذي يمر من خلاله خط الصرف الجديد لضمان المواصفات والاشتراطات الفنية من قبل مقاول المشروع.

وبين أنه من المتوقع انتهاء العمل في تنفيذ خط الصرف الصحي الثلاثاء المقبل، حيث سيتم تشغيله وتحويل المياه العادمة إلى الخط الجديد لتنتهي مشكلة فيضان الصرف الصحي المتكررة.

يذكر أن وادي سريج بات من المناطق الحيوية بعد إنشاء بلدية إربد العام الماضي لطريق الوادي، بمسربين وجزيرة وسطية، والتي تربط منطقة زبدا وقرى إربد الغربية بشارع الستين ما سهل تنقلات المواطنين واختصر المسافات دون المرور بالإزدحامات المرورية، فيما تسبب فيضان الصرف الصحي بإغلاق أحد مسارب الطريق.

 




 

 


 

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