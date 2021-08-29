الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 29-08-2021 07:53 م

الأغوار: يوم مفتوح للصندوق الهاشمي لاستدامة المشروعات الانتاجية للمرأة

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الوكيل الاخباري -  نظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) اليوم الأحد، يوماً مفتوحاً في قاعة مؤسسة اعمار الأغوار الشمالية، لغاية تشبيك السيدات من خريجات الدورات المهنية، التي نظمها فرع الصندوق في الشيخ حسين، مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بتعزيز التسويق لمنتجاتهن، واستدامة مشاريعهن الانتاجية.

وتضمن اليوم المفتوح الذي رعاه عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب علي الغزاوي، بحضور مساعد متصرف الأغوار الشمالية محمد القيسي، وعدد من ممثلي الدوائر الرسمية والمجتمع المحلي، معرضاً لمنتجات زراعية وغذائية وحرفية من أعمال السيدات المشاركات ببرنامج الدورات المهنية ضمن مشروع تعزيز المهارات الشخصية والمهنية للمرأة، التي تأتي ضمن برنامج مشروع تمكين المرأة "الجندر" الذي نفذه الصندوق العام الجاري.

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