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الثلاثاء، 16-04-2024 11:23 ص

البريد يشارك في احتفالات المملكة بيوم العلم

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الوكيل الإخباري - شارك البريد الأردني في احتفالات المملكة بيوم العلم الذي يصادف اليوم الثلاثاء.

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وقالت مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب في كلمة ألقتها في احتفال بهذه المناسبة، إن هذا اليوم الذي نحتفل به بيوم العلم يمثل محطة أخرى من محطات تجديد العهد والوفاء لوطننا الغالي ولقيادتنا الهاشمية.


وأضافت إن الاحتفال بيوم العلم مناسبة سنوية يجسد فيه شعبنا انتماءه وعزته بالوطن، ويعد رمزا للهوية الوطنية والولاء الذي يكنه كل مواطن منا لوطنه الغالي ليبقى العلم يرفرف خفاقا.


وأشارت إلى أن هذه المناسبة فرصة لنستذكر فيها مآثر صناع العزة والكرامة الذين صانوا الوطن وحافظوا عليه، من الشهداء الذين عاهدوا الله على صون الوطن وحمايته والتضحية في سبيله بأرواحهم من اجل أن يبقى العلم خفاقا.

 




 

 


 

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