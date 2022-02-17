البلبيسي : هدف الإجراءات التخفيفية اقتصادي بحت والإعلان عنها رسمياً اليوم

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الهدف من الإجراءات التخفيفية اقتصادي بحت، والإعلان عنها بشكل رسمي من المتوقع أن يكون اليوم الخميس.

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وشدد البلبيسي في تصريحات للاذاعة الاردنية، على أن الإجراءات التخفيفية لا تعني انتهاء الوباء، ولكن ضرورة التعايش مع الوباء.



وعن ابرز الإجراءات التخفيفية قال إنها تخفيف في الفحوصات عبر المعابر ، وقد يتم تخفيف مدة عزل مصابي كورونا، مشيرا الى انه لم يتم الاتخاذ بقرار التخفيفات واعتماد توصيات لجنة الأوبئة الا استنادا لدراسات عالمية.



وبين انه سيتم الاستمرار بفرض الكمامة والتباعد والمطعوم، وان عمليات التفتيش مستمرة.



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