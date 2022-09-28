البلقاء التطبيقية تبحث مع وفد فنلندي توظيف خريجيهما

الوكيل الاخباري - بحثت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، مع وفد من مؤسسات توظيف فنلندية، التعاون لإيجاد قنوات لتسويق وتوظيف خريجيها في فنلندا.



وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زكريا القضاة، خلال اللقاء، أن الجامعة تسعى إلى إقامة شراكات وتعاون مع مختلف المؤسسات؛ بهدف المساعدة في إيجاد فرص عمل لخريجيها، مبينا أن الجامعة تنفرد بتدريس تخصصات تقنية، حيث يجري تزويد الطالب خلال فترة الدراسة بمهارات عالية تمكنه من المنافسة في السوق المحلي والإقليمي.

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