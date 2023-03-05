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الأحد، 05-03-2023 03:12 م

البلقاء التطبيقية تعلن موعد عقد امتحانات الشامل للدورة الربيعية

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، عن استمرار التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الربيعية 2023 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30 آذار/مارس الحالي.اضافة اعلان


وقال العجلوني إن الامتحانات العملية للدورة الربيعية 2023 ستبدأ اعتباراً من صباح الخميس الموافق 4/5/2023 ولغاية نهاية دوام الخميس الموافق 11/5/2023.

ووفق بيان للجامعة، فإن الورقة الأولى من الامتحانات النظرية تعقد يومي الثلاثاء 23/05/2023، والأربعاء 24/05/2023، أما الورقة الثانية يومي السبت 27/05/2023 والأحد 28/05/2023.

وتعقد الورقة الثالثة على 3 أيام؛ وهي الثلاثاء 30 أيار/مايو، والأربعاء 31 أيار/مايو والخميس الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت الجامعة إلى أن جميع الامتحانات العملية والنظرية تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً، وسوف تقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.

أما فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الربيعية 2023، تنقسم إلى:

1. المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2021 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.

2. المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2021 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبامكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها لرفع معدله.

3. الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الشتوية لعام 2023م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للدورة الشتوية 2023، بما في ذلك ورقة الامتحان العملي.

4. المستنفد حقه: ففي الحالة الأولى "من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الشتوية 2023 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الشتوية 2023، فيتقدم للامتحان بجميع أوراقه النظرية والعملية وعلى الخطط الدراسية المعمول بها حالياً (الخطط الجديدة 2017/2018 وما بعد)، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها".

 




 

 


 

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