السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

السبت، 18-02-2023 02:05 م

البلقاء التطبيقية تعلن عن شواغر للطلبة - رابط

11405_1


الوكيل الاخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن وجود شواغر في مرحلة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) فعلى جميع الطلبة الراغبين بالقبول الاطلاع على الدليل الاسترشادي والموجود على موقع الجامعة الالكتروني / بوابة القبولات / بوابة تخصصات الدبلوم المتوسط لاستكمال إجراءات القبول بكل سهوله ويسر.اضافة اعلان


كما يمكن للطلبة من أبناء الأردنيات والجنسيات الأخرى الحاصلين على الثانوية الأردنية أو ما يعادلها من الدخول من خلال بوابة القبول الالكترونية وعلى البرنامج الموازي بالدينار الأردني  بتخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة في كليات الجامعة.

من خلال الروابط التالية: (انقر هنا) (انقر هنا)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220239222152766243675

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

Bw7mM9bx4o6BOSrhAaFJwFLsTU7Q7QKyZRjv0y5R

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

120748912_2916378005306965_8960859705593922006_n

وفد بريطاني يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

file

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

WhatsApp Image 2023-02-18 at 3.44.52 PM

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

1676724954217

مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية الملكية وإدارة الأزمات

أخبار متعلقة
220231515126148389388

ديوان الخدمة المدنية يعلن وظائف شاغرة

120231994330834835839

البلقاء التطبيقية تحقق مرتبة متقدمة وفق تصنيف ويبومتريكس

3

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والجامعات الروسية

وو

وفق الحسابات الفلكية .. الطعاني يتوقع موعد أول أيام شهر رمضان

193971

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط