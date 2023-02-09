العجلوني : أكثر من 52% من طلبة الدبلوم يحصلون على الدعم

الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الرسوم الدراسية لدراسة برامج الدبلوم التقني والتطبيقي النوعية تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع ما تتحمله الجامعة من تكلفة هذا النوع من التعليم، مؤكدا في الوقت ذاته أن أكثر من 52 ٪ من طلبة التعليم الدبلوم يحصلون على الدعم من خلال صندوق الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء منح او قروض، أو المنح الأخرى والمكرمات الملكية، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الجامعة للطلبة الغير مقتدرين من مساعدات من صناديقها المختلفة.

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ودعا العجلوني الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى الإسراع في عملية التسجيل المباشر في برامج الدبلوم التقني والتطبيقي النوعية التي تطرحها في كافة كلياتها من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا، من خلال بوابة القبول على موقع الجامعة الالكتروني.



وقال إن الالتحاق بتخصصات الدبلوم هو أقصر الطرق للتشغيل سواء في القطاعين العام والخاص او التشغيل الذاتي من خلال المشاريع الصغيرة للخريجين المؤهلين فنيا وتقنيا، والتي أثبتت قدرتها على تحريك عجلة النمو الاقتصادي و وتعد رافدا رئيسيا من روافده.



واشار الى أن الدراسات المشتركة التي قامت بها الجامعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الالتحاق بالتعليم الجامعي المتوسط يوفر سرعة الانتقال إلى سوق العمل، حيث اثبتت الدراسة ان نسب التشغيل لخريجي جامعة البلقاء التطبيقية من كافة كلياتها في تخصصات الدبلوم التقني والتطبيقي بلغت ٩٦٪، والتي تعتبر أعلى نسب التشغيل للخريجين في الأردن.



وأكد أن الجامعة أنفقت عدة ملايين لتجويد مخرجاتها من خلال إعادة هيكلة الكليات والمختبرات والمشاغل الهندسية و تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات وفق نماذج عالمية تتشارك بها الجامعة مع عدد من الجهات المانحة الدولية مثل وكالة كويكا الكورية التي نعمل معها الآن على هيكلة التخصصات التقنية مع جامعة دونج أي الكورية الرائدة في التعليم التقني في كليتي الكرك واربد الجامعيتين، بالإضافة إلى الشراكة مع منظمة التعاون الألمانية GIZ والتي نعمل معها على تصميم برامج في الدبلوم وفق أحدث الخطط الدراسية العالمية في المجالات ذات السياق، كما يتم العمل على تحديث المباني والمختبرات والخطط الدراسية في كلية عجلون الجامعية وإنشاء كلية جرش التقنية بمنحة إيطالية.



وقال ان الحكومة غير قادرة على توظيف هذا الكم الهائل من خريجي الجامعات الأردنية، والتي أصبحت تشكل ضغطا على موارد الدولة بالإضافة إلى خطورة هذه الأعداد من الخريجين الغير قادرين على الحصول على فرص العمل، وفي ظل هذه النتائج فإن الإقبال على التخصصات التقنية على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة يلبي طموح الطالب في الحصول المبكر على فرصة العمل، بالإضافة إلى امكانية متابعة تحصيله العلمي بعد ذلك، كما يعمل على تسريع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي ويحقق مفهوم التنمية المستدامة.



و للاطلاع على هذه التخصصات والكليات نوه الدكتور العجلوني ان كافة هذه التفاصيل متوفرة على موقع الجامعة، بحيث يمكن لأي طالب التسجيل في التخصص الذي يرغبه مباشرة من خلال موقع الجامعة الالكتروني.