الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

العجلوني : أكثر من 52% من طلبة الدبلوم يحصلون على الدعم

الخارجية: طائرة إغاثة أردنية غادرت إلى حلب

الأمن: القبض على شخص من أخطر تجار المخدرات مُسلح ومتورط بحيازة 400 الف حبة مخدرة

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في نابلس

الكواليت يتوقع انخفاض اسعار اللحوم البلدية 1.5 دينار

الأردن يغطي 10% من حاجة السوق العراقية للأدوية

السفارة التركية في عمّان تثمن وصول المساعدات الأردنية إلى تركيا

الشمالي: طرح عطاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

انجرافات في مقبرة إربد القديمة - صور وفيديو

الخميس، 09-02-2023 03:08 م

العجلوني : أكثر من 52% من طلبة الدبلوم يحصلون على الدعم

4391b51b-e8d7-4a42-9b7f-eaf06a6706ef


الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الرسوم الدراسية لدراسة برامج الدبلوم التقني والتطبيقي النوعية تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع ما تتحمله الجامعة من تكلفة هذا النوع من التعليم، مؤكدا في الوقت ذاته أن أكثر من 52 ٪ من طلبة التعليم الدبلوم يحصلون على الدعم من خلال صندوق الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء منح او قروض، أو المنح الأخرى والمكرمات الملكية، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الجامعة للطلبة الغير مقتدرين من مساعدات من صناديقها المختلفة. 

اضافة اعلان


ودعا العجلوني الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى الإسراع في عملية التسجيل المباشر في برامج الدبلوم التقني والتطبيقي النوعية التي تطرحها في كافة كلياتها من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا، من خلال بوابة القبول على موقع الجامعة الالكتروني.


وقال إن الالتحاق بتخصصات الدبلوم هو أقصر الطرق للتشغيل سواء في القطاعين العام والخاص او التشغيل الذاتي من خلال المشاريع الصغيرة للخريجين المؤهلين فنيا وتقنيا، والتي أثبتت قدرتها على تحريك عجلة النمو الاقتصادي و وتعد رافدا رئيسيا من روافده.


واشار الى أن الدراسات المشتركة التي قامت بها الجامعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الالتحاق بالتعليم الجامعي المتوسط يوفر سرعة الانتقال إلى سوق العمل، حيث اثبتت الدراسة ان نسب التشغيل لخريجي جامعة البلقاء التطبيقية من كافة كلياتها في تخصصات الدبلوم التقني والتطبيقي بلغت ٩٦٪، والتي تعتبر أعلى نسب التشغيل للخريجين في الأردن.


وأكد أن الجامعة أنفقت عدة ملايين لتجويد مخرجاتها من خلال إعادة هيكلة الكليات والمختبرات والمشاغل الهندسية و تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات وفق نماذج عالمية تتشارك بها الجامعة مع عدد من الجهات المانحة الدولية مثل وكالة كويكا الكورية التي نعمل معها الآن على هيكلة التخصصات التقنية مع جامعة دونج أي الكورية الرائدة في التعليم التقني في كليتي الكرك واربد الجامعيتين، بالإضافة إلى الشراكة مع منظمة التعاون الألمانية GIZ والتي نعمل معها على تصميم برامج في الدبلوم وفق أحدث الخطط الدراسية العالمية في المجالات ذات السياق، كما يتم العمل على تحديث المباني والمختبرات والخطط الدراسية في كلية عجلون الجامعية وإنشاء كلية جرش التقنية بمنحة إيطالية.


وقال ان الحكومة غير قادرة على توظيف هذا الكم الهائل من خريجي الجامعات الأردنية، والتي أصبحت تشكل ضغطا على موارد الدولة بالإضافة إلى خطورة هذه الأعداد من الخريجين الغير قادرين على الحصول على فرص العمل، وفي ظل هذه النتائج فإن الإقبال على التخصصات التقنية على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة يلبي طموح الطالب في الحصول المبكر على فرصة العمل، بالإضافة إلى امكانية متابعة تحصيله العلمي بعد ذلك، كما يعمل على تسريع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي ويحقق مفهوم التنمية المستدامة.


و للاطلاع على هذه التخصصات والكليات نوه الدكتور العجلوني ان كافة هذه التفاصيل متوفرة على موقع الجامعة، بحيث يمكن لأي طالب التسجيل في التخصص الذي يرغبه مباشرة من خلال موقع الجامعة الالكتروني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e4d80457212

الخارجية: طائرة إغاثة أردنية غادرت إلى حلب

1_0005_2.Vertical-cracks-1

ترحيل عائلتين لوجود تصدعات بمنزليهما في إربد

74de4edc-ce8a-465d-a7da-248cbd3afb00

الأمن: القبض على شخص من أخطر تجار المخدرات مُسلح ومتورط بحيازة 400 الف حبة مخدرة

file

الكواليت يتوقع انخفاض اسعار اللحوم البلدية 1.5 دينار

جرش

جرش: لجنة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن المنخفض الجوي

VqoeDkn58GFxYDRdk50UR2oRVs6HH2gjshfeGpoY

162 شكوى فيضان صرف صحي في محافظات الشمال خلال المنخفض

أخبار متعلقة
eb1af3c1b64382dc14d491efb80b3164

بدء استقبال طلبات قرض الطالب الكترونيًا في الجامعة الهاشمية

new_227698_7905_soc

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار نهاية 2022

M63A8869

التربية: نتائج التوجيهي الساعة 6 مساء الخميس - رابط

وزارة التربية والتعليم

تعميم من التربية حول امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2023

how-to-calculate-the-percentage-using-the-calculator

التربية : السماح لطلبة التوجيهي استخدام الآلة الحاسبة للمواد التي تتطلب ذلك

M63A8879

التربية: طلبة التكميلي الذين لن يحالفهم الحظ سيعيدون على المنهاج الجديد