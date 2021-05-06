البلقاء: 3 اغلاقات و138 انذارا لمحال تجارية

الوكيل الاخباري- اغلقت الكوادر الرقابية في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البلقاء 3 محال تجارية وحررت 138 انذارا و20 مخالفة لمحال اخرى لعدم التقيد بقانون الصحة العامة.

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وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة البلقاء الدكتور محمد التبنة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الكوادر الرقابية الصحية نفذت 389 زيارة وكشفت على المحال التجارية في مختلف ألوية المحافظة، جرى خلالها اتلاف 615 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.



ودعا المواطنين إلى تعزيز التشاركية مع الجهات الرقابية، والابلاغ عن أية تجاوزات أو ملاحظات لمتابعتها وتصويبها، مشددا على عدم التهاون بكل ما يتعلق بغذاء وصحة المواطنين.