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الإثنين، 06-03-2023 09:03 م

البنك المركزي : تأجيل أقساط البنوك غير صحي

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الوكيل الاخباري - قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الأحد، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي متفق مع البنك المركزي على أن تثبيت سعر الصرف يخدم الاقتصاد الأردني .
 
وأشار إلى أن تأجيل أقساط البنوك غير صحي والسيولة المتأتية منه وهمية، لافتا إلى أن تأجيل الأقساط هو قرار للبنوك ولا يتدخل البنك المركزي فيه وقيمته شهريا تتراوح بين 200 و 240 مليون دينار.

وبين أن البنك المركزي يملك 16.6 مليار دولار من الاحتياطات للعملات الأجنبية حتى نهاية شباط 2023.

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