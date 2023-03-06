البنك المركزي : تأجيل أقساط البنوك غير صحي

الوكيل الاخباري - قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الأحد، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي متفق مع البنك المركزي على أن تثبيت سعر الصرف يخدم الاقتصاد الأردني .



وأشار إلى أن تأجيل أقساط البنوك غير صحي والسيولة المتأتية منه وهمية، لافتا إلى أن تأجيل الأقساط هو قرار للبنوك ولا يتدخل البنك المركزي فيه وقيمته شهريا تتراوح بين 200 و 240 مليون دينار.



وبين أن البنك المركزي يملك 16.6 مليار دولار من الاحتياطات للعملات الأجنبية حتى نهاية شباط 2023.

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