البنك المركزي يطلق استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028

الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، عن إطلاق استراتيجية التمويل الأخضر 2023- 2028، وذلك كجزء من جهود البنك لمواجهة مخاطر تغير المناخ، و لمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر الذي يوجه إلى الاستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تُقلل من آثار تغير المناخ.

اضافة اعلان



وقال محافظ البنك المركزي، عادل شركس، خلال إطلاق الاستراتيجية، أن إدارة مخاطر تغير المناخ تتطلّب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تشتمل على إدماج تلك المخاطر في سياساتها الرقابية الاحترازية بما يسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمينها في نماذج أعمالها وسياساتها الائتمانية وسياسة إدارة المخاطر لديها.



وبين شركس، ستكون هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المصرفي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ.





