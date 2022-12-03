البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة أحمد عبيدات، اليوم السبت أنه لم يتم أية مخالفة بحق معاصر الزيتون حول القضايا التي تتعلق بمادة الزيبار منذ بداية الموسم.

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وقال عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة البيئة شاركت وزارة الزراعة بأكثر من جولة تفتيشية على معاصر الزيتون بكافة محافظات المملكة ولوحظ التزام المعاصر بكافة الاجراءات البيئية اللازمة.



وبين أن المعاصر عملت على التخلص من مادة الزيبار بالطريقة الصحيحة للمحافظة على البيئة.

وأوضح ان التخلص من مادة الزيبار يتم من خلال مكب الأكيدر بمناطق الشمال وفي حمرة الصحن بالوسط وتحديدا في مدينة السلط ومكب اللجون في محافظة الكرك لمناطق الجنوب.



وأشار إلى أن اللجان المتخصصة تتابع جولاتها التفتيشية على مدار الساعة لخدمة المصلحة العامة.