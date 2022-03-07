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الإثنين، 07-03-2022 01:02 م

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إنه يجري العمل حاليا على تحديث مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، في ضوء عملية الاستجابة من قبل الدول المانحة.

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وأكدت الوزارة اليوم الاثنين، أنه سيتم الاستمرار بنفس مكونات الخطة حيث تتضمن مكون دعم اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ومكون الاستجابة لجائحة كورونا، موزعة على 7 قطاعات "التعليم، الصحة، المأوى، المياه والصرف الصحي، التمكين الاقتصادي، الخدمات العامة والحماية الاجتماعية والعدل بالإضافة إلى الفصل الخاص بدعم الخزينة".

وكان حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2021، بلغ حوالي 4ر744 مليون دولار، أي ما نسبته 6ر30 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 432ر2 مليار دولار.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خطة الاستجابة للأزمة السورية لمدى ثلاثة سنوات 2020-2022.

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