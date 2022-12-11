التدريب المهني: الأردن مركز وحاضنة لتوفير المهارات المتميزة في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري-

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قال مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني أحمد الغرايبة، إن المؤسّسة ومن خلال معاهد السلامة والصحة المهنية توفّر خدمات التدريب المتقدمة التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والمعايير العالمية للتدريب.وأكد، الأحد، خلال تخريج المشاركين في الدورة الإقليمية بعنوان السلامة للمشاريع الإنشائية التي جرى عقدها بمعهد السلامة والصحة المهنية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أن الأردن وبتوجيهات القيادة الهاشمية يعتبر مركزاً لمنطقة الشرق الأوسط وحاضنة لتوفير المهارات المتميزة التي تتواءم مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.وشكر الغرايبة المشاركين من الدول العربية المشاركة اهتمامهم بتطوير مهاراتهم الفنية، مؤكدا سعي المؤسّسة لتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص، لعقد دورات تدريبية متميزة، مشيداً بجهود الدائرة الفنية وحرصها على فتح آفاق تعاون عربية ودولية باستمرار، وأهمية العمل التكاملي وفقاً لمبدأ الحكومة المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية.وعبرت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كارولين جيليسبي عن سعادتها بالدورة التدريبية والمهارات المتميزة التي تم تقديمها للمشاركين، واعتزازها بالشراكة مع مؤسّسة التدريب المهني، والحرص على تطوير مشاريع نوعية مشتركة لبناء القدرات للشباب بالمنطقة.وبين مدير معهد السلامة والصحة المهنية علي الحياري أنّ هذه الدورة يُشارك فيها 16 مشاركا من لبنان وفلسطين والعراق والأردن، لمدة 5 أيام بواقع 30 ساعة تدريبية، وأنها تضمنت سلسلة من المحاضرات والتطبيقات العملية، واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين.