السبت 20-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لبنان: تراجع طفيف بإصابات كورونا

تونس: تسجيل إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

مدير الكهرباء الأردنية: تشغيل محطة التحويل الرئيسية للسلط الصناعية قريبا

الأردن أمام مرحلة حساسة والحكومة قد تضطر للعودة إلى الإجراءات المشددة

لجنة فنية لحل مشكلة تسرب المياه إلى مسرح إربد

انهيار سلسال حجري على طريق عنجرة

الأشغال: تحويل السير على طريق سموع دير أبي سعيد بسبب انزلاق

تحذير من تشكل الصقيع فجر الاحد

قطر: مؤشرات على موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا

توجيهات ملكية بشأن السيدة التي فقدت 4 من أطفالها بحادث مفجع

السبت، 20-02-2021 05:08 م

التربية : استمرار التعليم عن بعد للصفين العاشر والحادي عشر

2202117152231750905938


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الحالة الوبائية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات ونسبة النتائج الإيجابية للفحوصات ،فقد تقرر تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر إلى التعليم الوجاهي لمدة أسبوع والاستمرار لهذين الصفين في التعليم عن بعد. 
اضافة اعلان

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنه وبالنسبة لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى والثاني الثانوي بالإضافة إلى رياض الأطفال والتي عادت إلى التعليم الوجاهي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فيستمر التعليم وجاهيا ومتمازجا مع التعليم عن بعد لهذه الصفوف وفق خطة العودة لها للفصل الدراسي الثاني وطبقا لتطورات الوضع الوبائي والذي يخضع للتقييم اليومي وخصوصا في ظل انتشار السلالة المتحورة من الفيروس. 

وأشار البيان أن التقييم اليومي سيستمر لجميع المدارس الحكومية والخاصة بمدى الالتزام بالبروتوكول الصحي واشتراطات العودة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1613840853099

مدير الكهرباء الأردنية: تشغيل محطة التحويل الرئيسية للسلط الصناعية قريبا

2202118173811996762067

الأردن أمام مرحلة حساسة والحكومة قد تضطر للعودة إلى الإجراءات المشددة

88

لجنة فنية لحل مشكلة تسرب المياه إلى مسرح إربد

5a855977-21fd-48b5-8578-8918f8263608

انهيار سلسال حجري على طريق عنجرة

main_image603122b112fbb

الأشغال: تحويل السير على طريق سموع دير أبي سعيد بسبب انزلاق

120212323315406881794

تحذير من تشكل الصقيع فجر الاحد

أخبار متعلقة
220218183536445583085

توضيح من التربية حول تسليم الكتب المدرسية

220218182643667390402

وزارة التربية تهيب بأولياء أمور طلبة المدارس

220219132821930504566

وزارة التربية: إصابة 14 معلما وإداريا و12 طالبا بكورونا

220217203338735094309

التربية تكشف تفاصيل جديدة حول اصابات كورونا بالمدارس

220216173323966328839

بيان مرتقب من وزارة التربية بعد تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تسجيل 3 إصابات بكورونا لمعلمين وطلبة