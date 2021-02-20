التربية : استمرار التعليم عن بعد للصفين العاشر والحادي عشر

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الحالة الوبائية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات ونسبة النتائج الإيجابية للفحوصات ،فقد تقرر تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر إلى التعليم الوجاهي لمدة أسبوع والاستمرار لهذين الصفين في التعليم عن بعد.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنه وبالنسبة لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى والثاني الثانوي بالإضافة إلى رياض الأطفال والتي عادت إلى التعليم الوجاهي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فيستمر التعليم وجاهيا ومتمازجا مع التعليم عن بعد لهذه الصفوف وفق خطة العودة لها للفصل الدراسي الثاني وطبقا لتطورات الوضع الوبائي والذي يخضع للتقييم اليومي وخصوصا في ظل انتشار السلالة المتحورة من الفيروس.وأشار البيان أن التقييم اليومي سيستمر لجميع المدارس الحكومية والخاصة بمدى الالتزام بالبروتوكول الصحي واشتراطات العودة .