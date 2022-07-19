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الثلاثاء، 19-07-2022 12:26 م

التربية: الانتهاء من إعداد كتب العلوم والرياضيات لجميع الصفوف

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة انتهت أخيرا من إعداد كتب العلوم والرياضيات لجميع الصفوف وآخرها الصف الثاني عشر.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أكد العجارمة أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية في تحسين جودة مخرجات النظام التعليمي، مستمرة في تطوير ومراجعة المناهج الدراسية بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.
واضاف ان الوزارة تنتهج سياسة الشراكة والانفتاح في تنفيذ برامجها التطويرية بالتعاون مع كافة الشركاء بما في ذلك الميدان التربوي، مع التركيز على تأهيل المعلمين لتنفيذ المناهج المطورة بما يحقق الأهداف المنشودة من تطويرها، موضحا أن النسخ الإلكترونية من كتب الفصل الأول للصف الثاني عشر منشورة من عدة أشهر للاطلاع عليها.


وقالت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شيرين حامد، إن مناهج الرياضيات والعلوم المطورة للصف الثاني عشر تتضمن مواضيع جديدة يتوجب على الطلبة تعلمها بحسب المعايير العالمية، لذا سيتم تدريب فريق محوري من مشرفي ومشرفات وزارة التربية والتعليم من كافة مديريات التربية والتعليم، نهاية الشهر الحالي، إذ يركز التدريب على المحتوى العلمي للكتب بهدف تقديم الدعم الأكاديمي لمعلمي ومعلمات الصف الثاني عشر.
وأضافت أن المحتوى التدريبي أعد بما يتناسب مع معايير الوزارة المعتمدة لنظام رتب المعلمين، مؤكدة أن المركز أعد مادة التدريب بالاستعانة بالخبرات الأردنية الأكاديمية والتربوية التي قامت بإعداد كتب العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر.


 




 

 


 

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