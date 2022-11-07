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التربية: العطلة الشتوية 30 يوماً وتبدأ بتاريخ 2 / 1 / 2023

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الإثنين، 07-11-2022 02:40 م

التربية: العطلة الشتوية 30 يوماً وتبدأ بتاريخ 2 / 1 / 2023

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة اليوم الاثنين انه لا يوجد قرار بزيادة ايام العطلة الشتوية "بين الفصلين" لتصبح 40 يوماً أسوة بالعام الماضي.

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وقال مساعفة لـ "الوكيل الإخباري" إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في الخامس من شهر شباط بعد انتهاء مربعانية الشتاء.


وبين أن تمديد عطلة بين الفصلين العام الماضي كانت بسبب تداعيات فيروس كورونا.


واشار إلى أن العطلة الشتوية وفقاً للتقويم المدرسي ستبدأ بتاريخ 2/1/2023 وتنتهي بتاريخ 4/2/2023 على أن يبدأ الدوام يوم الأحد بتاريخ 5/2/2023.


يشار الى ان مربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يوماً، وهي الفترة الممتدة من 22 /12 إلى 31 / 1 ، وتمتاز هذه الفترة بالبرد القارس .

 




 

 


 

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