التربية: امتحان التوجيهي بشكله الجديد سيطبق بهذا الموعد على هؤلاء الطلبة

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" بشكله الجديد، سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر .



وأضاف محافظة، خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعام 2024 ان الطلبة سيدرسون سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية.



واكد إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، الذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".

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