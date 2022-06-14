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الثلاثاء، 14-06-2022 03:03 م

التربية تتراجع عن تصريح الحصص السياسية في الجدول المدرسي

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الوكيل الإخباري - نفى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إدراج حصص تحت مسمى "حصص سياسية" ضمن الجدول المدرسي.

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وأكد الدكتور العجارمة، أن استراتيجية التربية والتعليم تركز ضمن النشاطات المدرسية وحصص التربية الوطنية والمجالس البرلمانية الطلابية على تعزيز الانتماء الوطني للطلبة ورفع الوعي لديهم في هذا الجانب.


وقال إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بقطاع التربية والتعليم والقضايا التربوية بشكل عام.


وبين أن المجالس البرلمانية الطلابية في المدارس الحكومية والخاصة، تحاكي العملية الديمقراطية والعملية السياسية في المملكة، وأن الوزارة تحرص من خلال هذه المجالس على غرس قيم الديمقراطية في نفوس الطلبة، بما يسهم في رفع وعيهم السياسي، وتوعيتهم بمفاهيمها.


ولفت الدكتور العجارمة إلى تعليمات المجالس البرلمانية الطلابية في المدارس الحكومية والخاصة رقم 8 لسنة 2010 المعمول بها في الوزارة، مبينا أن هذه المجالس تهدف الى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة.


وأوضح العجارمة أن الأنشطة اللاصفية في مدارس المملكة، تقوم ضمن أهدافها على تعزيز الانتماء والولاء الوطني وغرس قيمه ومفاهيمه في نفوس الطلبة، فيما تعزز المناهج الدراسية ضمن مختلف المراحل الدراسية هذا الوعي.


 




 

 


 

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