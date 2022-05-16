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الضمان: السلف الشرائية في برنامج تقسيط بدون فوائد وبدء الصرف مطلع حزيران

الإثنين، 16-05-2022 12:28 م

الضمان: السلف الشرائية في برنامج تقسيط بدون فوائد وبدء الصرف مطلع حزيران

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن برنامج "تقسيط" للسلف الشرائية للمستفيدين لن يكون عليه أي فوائد على الإطلاق. 

واضاف المجالي لـ " الوكيل الإخباري" أنه مع مطلع حزيران المُقبل سوف يبدأ برنامج "تقسيط الدائم" بعد أن تم التوسع فيه ليشمل شراء الاجهزة الكهربائية والمواد التموينية وغيرها للمستفيدين.

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ودعا المتقاعدين الأردنيين وكافة وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات و مستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في الاستفادة من البرنامج مراجعة إدارات فروعها ومديرياتها ومكاتب الخدمة لتحديث البيانات.

 

وبيّن أن برنامج تقسيط يتيح للمتقاعدين شراء حاجيّاتهم من السلع والخدمات وتقسيطها على فتراتٍ تصل إلى (12) شهرا، مشيرةً إلى أن البرنامج سيشمل مراكز التسوق والألبسة وتذاكر السفر ومكاتب السياحة والحج والعمرة وغيرها، كما أن عددا من هذه المراكز ستمنح خصومات خاصة بالمتقاعدين.

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