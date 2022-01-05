التربية تدرس اعتماد الدوام على فترتين لمدارس تعمل بالتناوب

الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الأربعاء، إن الوزارة ستطبق أمر الدفاع (35) في البروتوكول الصحي المتبع في المدارس.

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وأضافت ، أن الوزارة تدرس عدد من الملاحظات والتوصيات قبل عودة دوام المدارس في الفصل الثاني مع إدارة التخطيط في الوزارة ودراسة إمكانية تطبيقها.



أوضحت قبيلات أن الوزارة تدرس، ملاحظات بشأن إتاحة الدوام بفترتين في الفصل الثاني للمدارس التي تعمل بالتناوب.



وبينت أن "المدارس التي تبلغ إصابات كورونا فيها 10% في الفصل الثاني سيعلق دوامها لفترة وفق ما كان معمولا به في الفصل الأول".

