الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب محليا

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

وفيات الأربعاء 5-1-2022

السير: التعامل مع 26 حادثا معيقا في عمّان خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

الصبيحي يسأل عن تكلفة تمديد برنامجي استدامة وحماية

17459 طالب وطالبة يتقدّمون لامتحان علوم الحاسوب التكميلي اليوم

الضمان: بدء استقبال طلبات استثناء تأمين الشيخوخة

الدوريات الخارجية: ضبط مركبات تسير بسرعات عالية رغم التحذيرات

تعطل مركبة أدى إلى ازدحام مروري في صويلح

الأربعاء، 05-01-2022 08:30 ص

التربية تدرس اعتماد الدوام على فترتين لمدارس تعمل بالتناوب

M63A8869


الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الأربعاء، إن الوزارة ستطبق أمر الدفاع (35) في البروتوكول الصحي المتبع في المدارس.

اضافة اعلان


وأضافت ، أن الوزارة تدرس عدد من الملاحظات والتوصيات قبل عودة دوام المدارس في الفصل الثاني مع إدارة التخطيط في الوزارة ودراسة إمكانية تطبيقها.


أوضحت قبيلات أن الوزارة تدرس، ملاحظات بشأن إتاحة الدوام بفترتين في الفصل الثاني للمدارس التي تعمل بالتناوب.


وبينت أن "المدارس التي تبلغ إصابات كورونا فيها 10% في الفصل الثاني سيعلق دوامها لفترة وفق ما كان معمولا به في الفصل الأول".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
pW7ncCkZ1TSTbDvu8xsUV7a3KW78bM3B9PhvdR3P

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

0L5A1485 - Copy

تعرف على ترتيب الأردن في أساسيات الرفاهية

120224131056345827735

الصبيحي يسأل عن تكلفة تمديد برنامجي استدامة وحماية

امتحانات

17459 طالب وطالبة يتقدّمون لامتحان علوم الحاسوب التكميلي اليوم

M63A0052

الضمان: بدء استقبال طلبات استثناء تأمين الشيخوخة

1220212991439185236460

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

أخبار متعلقة
M63A8882

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

طلبة

تطعيم ٣٧ ألف طالب بلقاح كورونا عند انتهاء الامتحانات النهائية

طلبة

التربية : 2850 إصابة بكورونا بين الطلبة منذ بدء الامتحانات النهائية

122021972841770122161

2168 طالب مدرسة تلقوا لقاح كورونا

المدارس

لجنة الاوبئة : الفصل الثاني سيكون وجاهيا في المدارس

طلبة مع لوغو

استطلاع الوكيل : 70% لم يوافقوا على تطعيم أبنائهم بلقاح كورونا