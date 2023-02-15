التربية: مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي مطلع آذار كحد أقصى

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن صرف مستحقات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية سيكون مطلع الشهر القادم آذار كحد أقصى.

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وأضافت قبيلات لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن التربية تتابع مع وزارة المالية للحصول على المخصصات المالية للمشاركين في امتحانات "التوجيهي".



وانتهت امتحانات الدورة التكميلية يوم الاثنين الموافق 16 تشرين الثاني الماضي وتم إعلان النتائج في مطلع الشهر الحالي .

