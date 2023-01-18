الأربعاء 18-01-2023
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التربية توضح حول نسب النجاح في تكميلية التوجيهي

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الأربعاء، 18-01-2023 04:15 م

التربية توضح حول نسب النجاح في تكميلية التوجيهي

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية نواف العجارمة أن نتائج تصحيح امتحانات تكميلية التوجيهي مبشرة.

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وقال العجارمة، اليوم الأربعاء، إن نسبة النجاح قريبة من معدل النجاح للدورة الماضية والتي وصلت إلى 62 بالمئة، متوقعا إعلان النتائج قبل منتصف الشهر المقبل.

 

وأضاف أن الامتحان سار لهذه الدورة بكل هدوء ويعود ذلك لجهود إدارة الامتحان وكادر الوزارة.


وأوضح أن الوزارة حررت 400 مخالفة وقعت عقوبتها ما بين حرمان مبحث وحرمان دورتين ودورة ومخالفة استخدام هاتف، مبينا أن قرار الحرمان قطعي لا يستطيع الوزير نقضه.


وبين أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق 6 مباحث، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تصحيح أوراق باقي المواد خلال 3 أسابيع.

 

ولفت العجارمة إلى أن هناك مناهج جديدة للتوجيهي بداية العام المقبل بدءا من مادتي الرياضيات والعلوم.

 




 

 


 

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