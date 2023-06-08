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القبض على تاجر مخدرات مُصنف بالخطير في الرويشد

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الخميس، 08-06-2023 09:44 ص

القبض على تاجر مخدرات مُصنف بالخطير في الرويشد

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تابع جمع المعلومات ورصد تحركات أحد مهربي وتجار المخدرات لتحديد نشاطاته الجرمية وأماكن وجوده.اضافة اعلان


وأضاف الناطق أن تاجر المخدرات مشترك مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات وهو مصنف بالخطير ومطلوب على عدة قضايا أمنية، وقام بالتحريض سابقاً على إطلاق النار على مكافحة المخدرات والقوة الأمنية في منطقة الرويشد.

وأكّد أنه تم فجر اليوم مداهمة منزله من قبل قوه أمنيه خاصه في منشية الغياث حيث لاذ بالفرار لمنازل مجاورة وتم متابعته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته  مجموعة من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات.

 




 

 


 

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