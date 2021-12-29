التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

الوكيل الإخباري - شكلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، لجنة لتحديث المواصفات الفنية للأثاث العام للوزارة ومقاعد الطلبة ورياض الأطفال بما يلائم الفئات العمرية والمقاسات العالمية والسلم الصحي.

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وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الوزارة تملك كافة عناصر الإنتاج المهني والكوادر التي تتمتع بالخبرات الفنية العالية التي تؤهلها لإنتاج الأثاث المدرسي وفق أعلى المواصفات العالمية.



ودعت الدكتورة القبيلات إلى استخدام السلم الوزني والهرمي للأطفال المعد من قبل وزارة الصحة في عملية التصميم، ومراعاة العامل النفسي والتأثير اللوني على الأطفال، ومحاكاة المواصفات العالمية للأثاث والمقاعد المدرسية، وبما يناسب أبنائنا الطلبة وتوفير متطلبات السلامة العامة والبيئة الصفية الملائمة.



وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بشراء المواد الخام وتصنيع الأثاث المدرسي في مشاغلها المهنية المنتشرة في مديريات المملكة من خلال المدارس المهنية وبواسطة كوادر مهنية فنية على قدر عالٍ من الكفاءة.