التربية: تصحيح 85%من امتحانات التوجيهي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة أن لجان التصحيح للدورة التكميلية "التوجيهي" انتهوا بنسبة 80 - 85 % من عمليات التصحيح والتدقيق والمطابقة .

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وأضاف كنانة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن اللجنة انتهت قبل أسبوعين من تصحيح الأسئلة الإنشائية في بعض المواد ، منوها أنهم يعملون الآن على استكمال التصحيح للأسئلة الموضوعية .



وأضاف أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات التكميلية فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمطابقة .



وكان قد صرحت الوزارة سابقا أن موعد إعلان النتائج ما بين 10 – 12 شباط الحالي.

