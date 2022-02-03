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الخميس، 03-02-2022 01:18 م

التربية: تصحيح 85%من امتحانات التوجيهي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة أن لجان التصحيح للدورة التكميلية "التوجيهي" انتهوا بنسبة 80 - 85 % من عمليات التصحيح والتدقيق والمطابقة .

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وأضاف كنانة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن اللجنة انتهت قبل أسبوعين من تصحيح الأسئلة الإنشائية في بعض المواد ، منوها أنهم يعملون الآن على استكمال التصحيح للأسئلة الموضوعية .


وأضاف أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات التكميلية فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمطابقة .


وكان قد صرحت الوزارة سابقا أن موعد إعلان النتائج ما بين 10 – 12 شباط الحالي.


 




 

 


 

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