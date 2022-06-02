التربية تعلن عن 30 تأشيرة حج مدفوعة التكاليف لمنتسبيها

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 30 تأشيرة حج غير مدفوعة التكاليف، لمنتسبي الوزارة، موزعة على المحافظات .
ووفق اعلان الوزارة فإن التأشيرات موزعة وفق المحافظات كالآتي:
- (4) بعثات لمحافظة العاصمة
- (3) بعثات لمحافظة الزرقاء
- (3) بعثات لمحافظة إربد
- (2) بعثتان لكل محافظة أخرى.
وقالت الوزارة في منشور لها عبر فيسبوك، "ترقَّبوا الإعلان عن كيفية التسجيل للقرعة والوثائق المطلوبة، بعد غدٍ السَّبت بإذن الله".
واشترطت لقبول الطلب:
- أن لا يزيد عمر المتقدِّم عن (65) عامًا
- أن لا يكون المتقدم قد أدَّى فريضة الحج من قبل
- أن يكون حاصلًا على مطعوم كوفيد 19 بجرعتيه
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