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الخميس، 02-06-2022 06:43 م

التربية تعلن عن 30 تأشيرة حج مدفوعة التكاليف لمنتسبيها

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 30 تأشيرة حج غير مدفوعة التكاليف، لمنتسبي الوزارة، موزعة على المحافظات .

ووفق اعلان الوزارة فإن التأشيرات موزعة وفق المحافظات كالآتي:

- (4) بعثات لمحافظة العاصمة

- (3) بعثات لمحافظة الزرقاء

- (3) بعثات لمحافظة إربد

- (2) بعثتان لكل محافظة أخرى.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر فيسبوك، "ترقَّبوا الإعلان عن كيفية التسجيل للقرعة والوثائق المطلوبة، بعد غدٍ السَّبت بإذن الله".

واشترطت لقبول الطلب:

- أن لا يزيد عمر المتقدِّم عن (65) عامًا 

- أن لا يكون المتقدم قد أدَّى فريضة الحج من قبل 

- أن يكون حاصلًا على مطعوم كوفيد 19 بجرعتيه 

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