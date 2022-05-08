إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري -

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قالت مصادر رسمية، إن إعلان أسماء الحجاج الأردنيين المقبولين لأداء فريضة الحج ممن انطبقت عليهم الشروط لهذا العام سيكون الأسبوع القادم على أبعد حد.وبينت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم الإختيار وفقاً لمعيار الأكبر سناً، ومن انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالعمر وتلقي جرعات اللقاح اللازمة، وأن لا يكون قد ادى مناسك الحج من قبل .وأعلنت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في وقت سابق أن عدد الطلبات لأداء فريضة الحج وصل إلى 20 ألف طلب، مبينة أن العمل ما زال جارٍ عىل فرزها.وبلغت حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام 3600 شخص.