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الثلاثاء، 14-02-2023 02:05 م

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

الدلابيح


الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة 
قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة تغيير اسم مدرسة حي الإسكان الأساسية المختلطة بإسم الشهيد عبدالرزاق الدلابيح وفقاً لمدير تربية محافظة جرش الدكتور باسم عضيبات.

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وأضاف عضيبات اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتغيير اسم المدرسة مشيراً أنه تم تركيب اللافتة الجديد للمدرسة باسم "مدرسة الشهيد عبد الرزاق الدلابيح".


ونوه أن مدرسة الشهيد عبد الرزاق الدلابيح تعتبر من المدارس النموذجية في جرش حيث تم بناؤها هذا العام وفق المواصفات النموذجية، بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بكلفة 3 ملايين و500 الف دينار.


وتابع "المدرسة ساعدت المديرية بالاستغناء عن مدرستي حي الاسكان وجراسيا الشاملة المستأجرتين، ووفرت بيئة تعليمية نموذجية وفق أعلى المواصفات العالمية".


علماً أن المدرسة تضم 23 غرفة صفية وجناح إدارة ومختبرات حاسوب وعلوم مزودات بكافة الاجهزة الحديثة، وصالات رياضية وقاعات ترفيهية للطالبات متعددة الأغراض.


واستشهد العميد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان.


 




 

 


 

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