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الثلاثاء، 22-11-2022 01:03 م

التربية تنشر رابط أرقام جلوس تكميلية التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط أرقام جلوس امتحان تكميلية التوجيهي 2022 بدءاً من الخميس القادم .

وأضافت التربية في منشور لها على الفيسبوك " يمكن للطالب الاطلاع على رقم الجلوس،اسم القاعة التي سيقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي،والمباحث التي سجَّلتها في طلب الاشتراك".

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ودعت الطلبة إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، وتأكَّد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها وفي حال وجود أي خطأ، يمكن أرسال طلب للتصويب في الخانة المخصصة، في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل (28) تشرين الثاني.


وكانت التربية رجحت قبل أيام في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أرقام الجلوس ستتاح أمام الطلبة يوم الخميس القادم للاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيقدمون فيها، بالإضافة إلى المباحث التي سجلوها في طلبات التسجيل الإلكتروني.

 

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