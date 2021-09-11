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السبت، 11-09-2021 04:15 م

التربية : توزيع النسخة المحدثة لكتاب الرياضيات خلال أسبوع

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن كتب مبحث الرياضيات الخاصة بالصفوف الأول والثالث والخامس ستكون متوافرة في مستودعات الوزارة خلال الاسبوع الحالي على أبعد تقدير.

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وأضاف كنانة في تصريحات صحفية، أن الوزارة باشرت في طباعة أعداد إضافية من النسخة المحدثة 2021 من مبحث الرياضيات خلال الأسبوع الماضي بعد إدخال تعديلات وتحديثات على نسخة عام 2020، الأمر الذي شكل فروقات بين النسختين.


وبين كنانة أنه يتم سحب النسخة القديمة 2020 من مبحث الرياضيات في المدارس كافة، ويتم خلال هذا الأسبوع توزيع النسخ الجديدة، مشيراً إلى أن النقص الذي وقع في النسخة 2021 لا يتجاوز الـ 10بالمئة فقط من مجموع النسخ التي تم توزيعها على المدارس.

 

وأشار كنانة إلى أن عملية التعديل والتحديث على نسخ الكتب المدرسية تتم كل عام تقريباً وفي بعض الأحيان تكون التعديلات بسيطة جداً حيث نطلب من المعلمين تعديلها على نسخ الطلاب خلال الحصة الصفية، موضحاً أننا هذا العام قررنا استبدال النسخ كاملة حتى لا يقع طلابنا في خلل وان تكون الدروس امامهم موحدة خاصة كونهم في صفوف اساسية دنيا.

 

وأشار إلى أن الوزارة استكملت توزيع الكتب المدرسية للمدارس كافة خلال الفترة الماضية التي كانت تدرس برنامج الفاقد التعليمي الذي انتهى الأسبوع الماضي حيث ستباشر المدارس في جميع أنحاء المملكة بتدريس المنهاج المقرر للفصل الدراسي الأول 2021/2022 .


 




 

 


 

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