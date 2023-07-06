طالبة توجيهي تأخرت 5 دقائق عن الامتحان .. وهذا مصيرها !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالبة ثانوية عامة حرمت من دخول قاعة الامتحان اليوم الخميس .



ووفق الفيديو قالت الطالبة انها تأخرت لمدة 5 دقائق لاسباب طارئة وتم منعها من تقديم الامتحان ، وبذلك تكون قد " رسبت " في الامتحان .



وبحسب الناشطون ان الطالبة تقدم الامتحانات في مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات .



بدوره اكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة لموقع الوكيل الاخباري ان الطالبة تستطيع تقديم الامتحان خلال الدورة التكميلية القادمة .



وشدد العجارمة ان وزارة التربية كانت قد اكدت في وقت سابق على ضرورة الحضور بوقت مبكر الى قاعة الامتحان ، مشيراً ان الوزارة يجب ان تطبق القوانين لضبط قاعات الامتحان .



وتوجه الخميس، 147211 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 189.410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.



ووفق وزارة التربية إن هؤلاء الطلبة تقدموا للامتحان، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة، وهم موزعون على الفرع الأدبي: 72926، والفرع العلمي 56941، الفرع الشرعي 132، الفرع الصناعي 5595، فرع الاقتصاد المنزلي 7057، الزراعي 3155، الفرع الفندقي 1405.

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