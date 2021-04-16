التربية : على الجميع تخطي جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - شاركت وزارة التربية والتعليم، في برنامج حول السلوك الإيجابي للطلبة عبر تقنية (زووم)، الذي نظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وأكاديمية (شارك).

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان، الذي شارك في البرنامج، الخميس، إنَّ "جائحة فيروس كورونا المستجد باغتتنا فجأة وغيَّرت من ملامح ومجريات العملية التربوية والتعليمية والتعلمية بشكل عام".



وأضاف: "جميعنا مسؤولون على تخطي هذا التحدي بدءا بوزير التربية والتعليم والمسؤلين فيها مرورًا بمديري ومديرات التربية والتعليم والقادة التربويين مديري ومديري المدارس والزملاء المعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات التربويين وألياء الأمور والطلبة".



وأوضح القرعان أن المسؤولية تقع على الجميع لتخطي هذه الفترة الحرجة، وأن وزارة التربية والتعليم قد قدَّمت ما لديها ولن تبخل على أبنائنا الطلبة بتقديم الأفضل ضمن المتاح، وأنه بهمة الجميع سنصل إلى ذلك اليوم الذي سنتخلص فيه من الجائحة وهذا الوباء بأقل الخسائر بهمتكم جميعًا.

وأضاف " أنه وقبل أيام قرَّرت وزارة التربية والتعليم بفتح غالبية المختبرات لأبنائنا الطلبة الذين لا يمتلكون أدوات التعلم عن بُعد، فوزارة التربية ستبقى بيت المعلم والطالب".



وتابع "أنتم القادة في الميدان مديرين ومديرات ومرشدين ومرشدات ومعلمين ومعلمات " وأنتم الأقرب للميدان، فمهمتنا جميعًا أن نصل إلى الطالب أو الطالبة لندعمهم نفسيًّا لينخرطوا في العملية التربوية والتعليمية بالحد الذي نستطيع".



وأوضح أنَّ منصَّة درسك قد صُمِّمت للمعلم والطالب لتصل المعلومة لجميع أبنائنا الطلبة، ولا أقول أننا قد وصلنا إلى مرحلة الكمال في المنصة ولكننا نسعى إلى الأفضل وأنتم كتربويين عليكم مسؤولية لتوصلوا لنا في الوزارة معاناتكم ومشاكلكم حتى نصل إلى ما يرضي الجميع.

وشارك المجتمعون في لقاء جماعي ووعد المجتمعون أن يطرحوا المشاكل والتحديات التي تواجههم في الميدان وأن يخرجوا بتوصياتهم للمسؤولين في الوزارة لحل ما يمكن حلّه حسب إمكانات الوزارة.

ونسَّق اللقاء وأدارهُ منسق مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية مصعب أمين ورئيس قسم الإرشاد في المديرية الأستاذ عامر سناجلة، وعدد من مديري ومرشدي ومعلمي المدارس في المديرية.

