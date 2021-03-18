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الخميس، 18-03-2021 04:57 م

إنهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حافلات التردد السريع

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الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان، الخميس، تنفيذ الأعمال الدائمة في جزء من مشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء "المرحلة الثالثة" بطول 1.3 كم للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان، للمنطقة الواقعة ما بعد نفق أبو صياح ولغاية مسجد إسكان الأمير هاشم.
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وأشارت الوزارة في بيان، إلى إعادة حركة السير إلى مساربه الدائمة وإلغاء التحويلات في هذا الموقع.

وشملت الأعمال إعادة تأهيل طريق عمان-الزرقاء وتنفيذ الطريق بثلاث مسارب بكل اتجاه ومسربين إضافيين لمسار حافلات التردد السريع مفصولة جميعها بحواجز خرسانية مع أعمال انارة ضمن هذه المسارات وعناصر السلامة العامة من حواجز معدنية وطلاء وعاكسات.

يضاف إلى ما سبق، تنفيذ خطوط تصريف المياه، وتنفيذ ونقل الخدمات المتعارضة من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي وتهذيب وتطويل للعبارات القائمة وأعمال تحسين التقاطعات على كامل مسار الطريق والذي يشمل إعادة إنشاء بعض الجسور والأنفاق.

 




 

 


 

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