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التربية وجائزة الملكة رانيا تناقشان الخصائص المهنيّة للمعلّمين المتقدّمين للجائزة

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السبت، 05-08-2023 07:32 م

التربية وجائزة الملكة رانيا تناقشان الخصائص المهنيّة للمعلّمين المتقدّمين للجائزة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي دراسة بحثية، بعنوان " الخصائص المهنية للمعلمين المتقدمين لجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي في ضوء ممارساتهم الفضلى، واحتياجاتهم المستقبلية "، مستندة إلى قواعد بيانات جمعية الجائزة لجائزة المعلم المتميز لدورة 2022 .

وأشار خلال لقاء عقد مع "جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي"، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الجائزة الدكتور عز الدين كتخدا، ومديرها التنفيذي لبنى طوقان، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات وأعضاء لجنة مأسسة جمعية الجائزة، إلى أهمية الشراكة القائمة بين الوزارة وجمعية الجائزة ، في تطوير وتحسين العملية التعليمية.

وتهدف الوزارة من الدراسة الاستفادة من قواعد بيانات جمعية الجائزة في معرفة مكامن القوة والضعف لدى المعلمين المترشحين للجائزة بناء على نتائج تقييمهم من قبل الجمعية؛ للوقوف عليها، والعمل على مراجعة برامج الوزارة وتطويرها، لتعزيز ما لديهم من نقاط القوة، وتحسين ما لديهم من نقاط الضعف؛ للارتقاء بمستوى التعليم في مدارسنا الحكومية.

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