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التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

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الثلاثاء، 30-08-2022 08:38 م

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

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الوكيل الاخباري - تقدم 73914 طالبا وطالبة بطلب القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية حتى مساء الثلاثاء، وفق مدير وحدة القبول الموحد مهند الخطيب، الذي توقع أن تصدر نتائج القبول الموحد خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الخطيب وهو الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"المملكة"، إن هناك ارتفاعا بعدد المتقدمين لطلب القبول الموحد، نتيجة ارتفاع عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" هذا العام، إضافة إلى ارتفاع نسبة النجاح.

وأوضح أن تقديم طلبات القبول الموحد تنتهي عند الساعة 12 مساء اليوم، داعيا الطلبة الراغبين في التقديم أو تعديل الطلبات الإنهاء من ذلك قبل منتصف الليلة.

وعن نتائج القبول الموحد، بين الخطيب أن وحدة تنسيق القبول الموحد تحتاج 4-5 أسابيع من تاريخ انتهاء عملية تقديم لإعلان النتائج، متوقعا صدور النتائج قبل بدء التدريس بالجامعات الرسمية الذي أقره مجلس التعليم العالي.

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