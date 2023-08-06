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الأحد، 06-08-2023 12:16 م

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

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الوكيل الإخباري - كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أنه سيتم إطلاق نظام قبول موحد خاص بكليات المجتمع وعدد من الكليات الحكومية الأخرى بدلا من القبول المباشر.

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وقال الخطيب، خلال إطلاق "دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية للعام 2023/2022"، إن هذا النظام سيساعد في توجيه الطلبة نحو التخصصات التقنية والمهنية أسوة بنظام القبول الموحد الخاص بمرحلة البكالوريوس.

 

وأضاف أن هذا النظام سيساعد الطلبة أيضا في الالتحاق بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.

 

وأشار الخطيب إلى أننا أمام نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة وسيلتحق الطلاب الذين طبق عليهم بالجامعات والكليات مطلع العام 2025 وذلك بناءً على الحقول الأكاديمية.

 

 




 

 


 

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