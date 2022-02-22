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الثلاثاء، 22-02-2022 09:35 ص

التعليم العالي تدعو الناجحين بالتوجيهي الاطلاع على معدلات القبول - رابط

التعليم العالي٢


الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن أي من خريجي الثانوية العامة/ الدورة التكميلية لم يتم ترشيحه للقبول لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الحكومية فعليه الاطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية.

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وأضافت الوزارة هناك معدلات للطلبة الجدد ومعدلات أخرى للطلبة المعيدين (رفع المعدل). ( رابط)
ودعت الوزارة الطلبة الدخول إلى الرابط أدناه والإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية التي أغلقت عليها عملية القبول للدورة التكميلية.


وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الإثنين نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الثانوية العامة الاردنية للدورة التكميلية 2021 / 2022، حيث قامت الوحدة بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات تضمنت نتائج ترشيحهم ، كما تم إعلان النتائج والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الجدد والطلبة المعيدين على الموقع الإلكتروني للوحدة حيث يمكن لكل طالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني على العنوان التالي: www.admhec.gov.jo واستخدام رقمه الوطني أو رقم جلوسه للتعرف على نتيجة ترشيحه.


وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات لوحدة تنسيق القبول الموحد (11859) طالباً وطالبة، رُشح للقبول منهم (9537) طالباً وطالبة يشكلون ما نسبته (80.4)% في حين بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (2292) طالباً وطالبة يشكلون ما نسبته (19.6)%.


 




 

 


 

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