التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

الوكيل الإخباري - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب اليوم الأربعاء أن الوزارة نفذت التوجيهات الملكية السامية الأخيرة بكل دقة وعدالة ووفقاً لتعليمات صندوق دعم الطالب، حيث تم شمول جميع الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022 والذين انطبقت عليهم الشروط وعددهم (74372) طالباً وطالبة بنسبة (100%).

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وأضاف الخطيب أن (29) لواء من ألوية المملكة تم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها لمرحلة البكالوريوس بمنح كاملة أو جزئية بنسبة (100)% في حين أن (22) لواء من ألوية المملكة تم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها لمرحلة الدبلوم بمنح جزئية بنسبة (100)%.





