التعليم العالي: فتح باب التقديم للقبول الموحد الثلاثاء وهذه خطوات التسجيل - هامّ

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية أمام طلبة الثانوية العامة الذين أنهوا الدورة التكميلية لهذا العام.

وقال الدكتور مهند الخطيب الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي ومدير وحدة القبول الموحد : "الطلبة والطالبات الأعزاء غداً بمشيئة الله تعالى تبدأ عملية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2021 / 2022".

وأضاف: "التصميم أدناه يوضح خطوات تقديم الطلب بكل سهولة......نتمنى لكم جميعا التوفيق".

وتالياً التصميم: