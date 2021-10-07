الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 11:57 ص

التعليم العالي: 34 مكتب خدمات جامعية معتمدة في المملكة

1020216114924756305723


الوكيل الاخباري- أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن هناك 34 مكتب خدمات جامعية مرخصة ومعتمدة لدى الوزارة.

واكد الخطيب أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تراخيص واعتمادية عمل هذه المكاتب مؤكداً ضرورة اطلاع الطلبة على أسماء هذه المكاتب ومعلوماتها عبر القائمة المنشورة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يتسنى لهم ملاحقة أي مكتب يُخل قانونياً بشروط العقد المبرم مع الطالب من خلال القسم الخاص بمتابعة هذه المكاتب في الوزارة.

اضافة اعلان


وشدد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في على ضرورة الاطلاع على المعدلات الدنيا لقبول التخصصات الطبية والهندسية والتخصصات التي تتبع لنقابات معينة أو تطلب مزاولة مهنة حتى لا يقع الطلبة بفخ عدم الحصول على اعتمادية الوزارة وبالتالي عدم مقدرته على الانتساب لهذه النقابات بسبب عدم تحصيله معدل الثانوية العامة الذي يخوله من الحصول على معادلة الشهادة .

وأكد الخطيب حرص الوزارة على تعريف الطلبة وتوعيتهم بالأسس الصحيحة للتقدم للجامعات الخارجية من خلال مكاتب الخدمات الجامعية المؤهلة لتقديم خدماتها للطلبة حيث تقوم الوزارة بحسب الخطيب بتوعية الطلبة بشروط الدراسة في الخارج من حيث ” معدلات القبول واعتمادية الجامعات الخارجية لدى الوزارة ” كما تقوم بإرشاد الطالب حول كيفية البحث عن الجامعات المعتمدة والتي يمكن للطالب الاطلاع عليها عبر موقع الوزارة الرسمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
73454

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

سند

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

الحرة

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

615ec63a91e82

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

9202112162331110335167

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

9202129212322611302343

الفراية يزور مخيم الزعتري

أخبار متعلقة
التعليم العالي 2

التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في جامعات رسمية

102021211591517597774

التعليم العالي يوضح حول عدم قبول طالبة حاصلة على معدل 100 في الطب.. وترد: ظلموني

التعليم العالي

التعليم العالي يعلن نتائج قبول طلبة التجسير

الخصاونة

الخصاونة يوجه بإعادة النظر ببعض حالات استيداع للمعلمين

w

إعلان نتائج القبول الموحد لحملة الثانوية الأجنبية

1020212102935197000424

طالب حاصل على معدل 98.2 ولم يتم قبوله في الطب والتعليم العالي ترد