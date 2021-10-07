التعليم العالي: 34 مكتب خدمات جامعية معتمدة في المملكة

الوكيل الاخباري- أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن هناك 34 مكتب خدمات جامعية مرخصة ومعتمدة لدى الوزارة.



واكد الخطيب أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تراخيص واعتمادية عمل هذه المكاتب مؤكداً ضرورة اطلاع الطلبة على أسماء هذه المكاتب ومعلوماتها عبر القائمة المنشورة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يتسنى لهم ملاحقة أي مكتب يُخل قانونياً بشروط العقد المبرم مع الطالب من خلال القسم الخاص بمتابعة هذه المكاتب في الوزارة.

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وشدد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في على ضرورة الاطلاع على المعدلات الدنيا لقبول التخصصات الطبية والهندسية والتخصصات التي تتبع لنقابات معينة أو تطلب مزاولة مهنة حتى لا يقع الطلبة بفخ عدم الحصول على اعتمادية الوزارة وبالتالي عدم مقدرته على الانتساب لهذه النقابات بسبب عدم تحصيله معدل الثانوية العامة الذي يخوله من الحصول على معادلة الشهادة .



وأكد الخطيب حرص الوزارة على تعريف الطلبة وتوعيتهم بالأسس الصحيحة للتقدم للجامعات الخارجية من خلال مكاتب الخدمات الجامعية المؤهلة لتقديم خدماتها للطلبة حيث تقوم الوزارة بحسب الخطيب بتوعية الطلبة بشروط الدراسة في الخارج من حيث ” معدلات القبول واعتمادية الجامعات الخارجية لدى الوزارة ” كما تقوم بإرشاد الطالب حول كيفية البحث عن الجامعات المعتمدة والتي يمكن للطالب الاطلاع عليها عبر موقع الوزارة الرسمي.