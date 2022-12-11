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التكنولوجيا تحقق مراكز متقدمة في المسابقة العربية والإفريقية للبرمجة

الأحد، 11-12-2022 07:05 م

التكنولوجيا تحقق مراكز متقدمة في المسابقة العربية والإفريقية للبرمجة

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الوكيل الاخباري - حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا، مراكز متقدمة في نهائيات المسابقة العربية والإفريقية للبرمجة، التي أقيمت أخيرا في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 125 فريقا يمثلون الدول العربية كافةً.

وأحرز فريق الجامعة "فايتر" المكون من الطلبة: عبد الرحمن العجلوني، وأحمد سليمان، وإياد العزام، المركز الثالث عربيا في فئة المتقدمين "سينيور"، فيما حصل فريق الجامعة "ديفايد اند كرنكر" المكون من الطلبة: مُنذر أبو زينة، ويَزن استيتية، وأُسامة شكوكان تحت إشراف رئيس قسم علوم الحاسوب في الجامعة الدكتورة ملك عبد الله، على المركز 22 عربيا من أصل 125 فريقا شارك في المسابقة.

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