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الأربعاء، 08-03-2023 01:40 م

التنمية الاجتماعية تكرم الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي

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الوكيل الإخباري- اكد الدكتور برق الضمور امين عام وزارة التنمية الاجتماعية ان الوزارة عملت على تمكين المرأة واعطاءها الاهمية والمكانة التي تستحقها، وهي التي تمثل نصف المجتمع وتعمل يدأ بيد مع الرجل لاستمرار رفعت الوطن وتقدمه.اضافة اعلان


ونقل الضمور تحيات واعتزاز وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة التي تشارك في اعمال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة ، التي تعقد في نيويورك، للموظفات والعاملات، خلال حفل تكريم اقيم اليوم في مقر الوزارة بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظمته اللجنة الاجتماعية في الوزارة بالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية.

وقال الضمور ان يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام تحت شعار التمكين الرقمي للمرأة، مشددا على ان الاردن قام على اساس المساواة في الحقوق والواجبات، والتي تستند في الاساس الى نصوص الدستور الاردني والقوانين النافذة في المملكة.

وأثنى الضمور خلال الاحتفال على الجهود الكبرى التي تبذلها الموظفات اثناء مسيرتهن الوظيفية في الوزارة وفي مختلف مديريات الميدان لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.

 




 

 


 

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